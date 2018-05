Principio d’incendio su un autobus Amtab. È successo questo pomeriggio in via Napoli dove un autista è dovuto ricorrere all’utilizzo dell’estintore per evitare il peggio.

La vettura numero 7311, in servizio sulla linea 19, è stata costretta a fermarsi mentre si dirigeva verso il centro città poco dopo l’incrocio con via di Maratona. Non è chiaro se a bordo ci fossero dei passeggeri.