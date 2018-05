Amtab a pezzi, una saga che non cesserà mai, un bene per i fortunati che la seguono assiduamente. Questa volta siamo in via Fanelli. Pochi minuti fa uno dei mezzi del trasporto pubblico barese ha terminato la sua corsa in corrispondenza della fermata. Non sappiamo di quale guasto si tratti, ma con l’arrivo delle alte temperature certamente ne vedremo delle belle.

