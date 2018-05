Non uno ma ben due autobus Amtab fermi in un colpo solo. Succede in via di Maratona e a immortalarli è stato il “solito” consigliere comunale Michele Picaro, implacabile nel beccare i bus dell’azienda di trasporto barese in avaria.

Si tratta del numero 53, fermo all’angolo tra via della Maratona e stadio del nuoto, ed un altro mezzo della municipalizzata del trasporto pubblico, costretto a dare forfait vicino al Penny. Un venerdì da dimenticare per i passeggeri costretti ad aspettare un mezzo sostitutivo.

1 di 2