Amtab a pezzi, siamo al capolinea, nel senso letterale del termine. Non sarà contento il presidente Pierluigi Vulcano del fin troppo facile gioco di parole, ne siamo certi, ma l’occasione è troppo ghiotta per non lasciarsi andare alla tentazione. Questo pomeriggio, alle 16:30, la vettura numero 7212 in servizio sulla linea 53 si è piantata in via Alberto De Blasi, al quartiere San Paolo, termine della corsa appunto. Cofano motore aperto, sguardo sconsolato sull’ammasso di ferraglia, al povero autista è rimasto solo l’abbraccio fraterno del collega, metaforicamente parlando, solidale con lui fino alla ripresa del turno.

