“Dopo Roma anche a Bari i pullman hanno qualche problemino”. Sulla sua pagina facebook il consigliere di opposizione Filippo Melchiorre ha postato la fotografia di un autobus fermo in viale Unità d’Italia col cofano motore aperto. Il riferimento al mezzo dell’Atac andato distrutto dalle fiamme nella Capitale pochi giorni fa è fin troppo esplicito. Niente rogo a Bari, per fortuna, però diciamo che la cronaca dei mezzi in avaria della municipalizzata del trasporto pubblico locale non si è fatta mancare niente. Se il filone si chiama “Amtab a pezzi”, c’è un motivo.

print