L’Amtab è (anche) ecologica. Se qualcuno aveva dubbi l’animo “green” dell’azienda di trasporto pubblico barese, siamo pronti a smentirlo.

Ieri, pur di rispettare la domenica ecologica e non inquinare, la vettura 7032 si è infatti fermata in via Capruzzi costringendo l’autista a piazzare il classico triangolo in attesa dei soccorsi.

