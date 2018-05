Un rogo in azienda e un danno enorme, forse di oltre 15mila euro. È la brutta sorpresa che questa mattina ha trovato un imprenditore di Adelfia nella sua ditta agricola dove nella notte è scoppiato un incendio che lui stesso definisce “ovviamente doloso”.

Nel rogo sono andati danneggiati o distrutti parte dei recinti con 500 chili di lumache, 200 metri di rete antifuga, 90 metri di tubazione per l’irrigazione e circa una ventina di alberi di ciliegie. E non sarebbe la prima volta che l’uomo subisce atti simili, proprio nel periodo di raccolta delle ciliegie e delle lumache.

L’imprenditore, purtroppo non coperto da assicurazione, adesso ha sporto regolare denuncia contro ignoti: “Non pensavo esistessero ancora fenomeni di questo tipo. Mi sento molto amareggiato – scrive l’uomo in uno sfogo su Facebook – ultimamente sono stato gentilmente invitato a partecipare ad un evento che valorizza il nostro territorio. Ma io non voglio valorizzare un territorio che non mi tutela”.

“Non voglio affatto essere un rappresentate di questo paese di gelosi di chi tenta di fare impresa, di chi crea posti di lavoro. Non mi sento appartenente a questo paese che si nasconde dietro a finto perbenismo, a sorrisi di facciata, e che alla prima occasione ti pugnala alle spalle. Ho investito molto dei miei risparmi personali per creare questa attività, il denaro investito, non l’ho vinto alla lotteria e ne ho chiesto un aiuto ai miei genitori. Di sicuro, non investirò mai più ne soldi e ne un minuto del mio tempo qui”.

L’imprenditore, pur spiegando che la violenza non è nella sua indole, avverte i malviventi che avrebbero provocato l’incendio: “Adesso mi rivolgo a voi che avete appiccato l’incendio nella mia proprietà. Vi voglio dire che probabilmente non andrò avanti in questa avventura, che magari siete riusciti nel vostro intento, che non creerò posti di lavoro e farò girare un pò di economia nel paese, ma una cosa la farò. Mi informerò e quando scoprirò chi è stato, sarà l’ultima cosa che faccio, ma di sicuro ve la farò pagare a caro prezzo”.