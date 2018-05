Rubano un furgone e un generatore di corrente, ma lo pneumatico del mezzo esplode e i ladri fuggono lasciando tutto in una stradina di campagna. È successo due notti fa ad Adelfia, nell’azienda agricola del consigliere regionale Gianni Stea. In questo periodo, soprattutto per via della raccolta delle ciliegie, le campagne sono assalite dai predoni.

“Dove non esiste un controllo specifico – afferma Stea – ci sono dei seri problemi. Ho ribadito più di una volta la necessità di intensificare i servizi di vigilanza utilizzando le guardie campestri”.