Otto pattuglie e un elicottero dei Carabinieri stanno passanto al setaccio il territorio di Adelfia. Nel mirino dei militari, particolarmente operativi nel paese dell’uva regina, sono finiti lo spaccio di droga e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle campagne.

Gli uomini dell’Arma stanno eseguendo perquisizioni in alcune abitazioni dei rioni Canneto e Montrone, metre un elicottero sorvola soprattutto le campagne attorno al paese in cerca di discariche e casolari, eventualmente utilizzati per attività criminali.

Diciamo da sempre che il miglior deterrente per il contrasto alle attività illecite è il presidio del territorio. Il lavoro quotidiano e operazioni ad ampio raggio come questa ne sono la testimonianza. È ancora presto per sapere cosa è emerso dall’attività di controllo.

1 di 4