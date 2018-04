Caos sulla ss16 in direzione nord questa mattina. Per cause in via di definizione, all’altezza dell’Acmei, tra Triggiano e Torre a mare, si è verificata una serie di tamponamenti a catena, ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili, stando a quanto appreso finora un furgone si è ribaltato su un fianco, al momento non sono note le condizioni delle persone a bordo dei veicoli, tre i mezzi rimasti coinvolti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno gestendo la situazione e stanno provvedendo a liberare la strada. Il traffico è infatti andato rapidamente in tilt, con la formazione di una lunga coda fino all’altezza dell’hotel Barion.