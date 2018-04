Tanta paura ieri sera a Santaramo, in via Amerigo Vespucci. Per cause in via di accertamento, un incendio è improvvisamente divampato, due auto sono andate a fuoco interessando anche un garage, ostruendo l’uscita di una abitazione e interessando anche la tromba delle scale.

Cinque persone sono riuscite a mettersi in salvo uscendo dalla finestra e trovando riparo sul tetto della palazzina adiacente, due di loro sarebbero rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, due squadre dei Vigili del Fuoco e tre ambulanze. Tra le ipotesi alla base del rogo non è esclusa quella dolosa.