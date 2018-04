A Ruvo di Puglia i Carabinieri hanno arrestato un giovane 19enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari erano sulle sue tracce già da giorni quando, dopo alcune segnalazioni e diversi servizi di osservazione, hanno notato un frequente e anomalo via vai di persone nel centro cittadino.

L’arresto, avvenuto nel pomeriggio di ieri. I Carabinieri, posti a debita distanza dal pusher, hanno rilevato un fugace scambio tra lo spacciatore ed un avventore. L’immediato intervento dei militari ha messo in fuga l’acquirente, mentre il 19enne ha tentato di rifugiarsi in casa.

Fortunatamente per i Carabinieri, il portone dell’immobile non si è richiuso automaticamente, consentendo così ai militari di accedere nell’edificio e di bloccare il fuggitivo.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi cocaina già confezionata in dosi pronte per la vendita, nonché 830 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio date le circostanze. Per il 19enne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Trani, dove resterà in attesa di giudizio.

