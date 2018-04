Un post allarmante su Facebook, l’elicottero delle Forze dell’Ordine in volo notturno per un’esercitazione, un incidente, l’ambulanza a sirene spiegate e la voce infondata di una rapina. Sono gli elementi che hanno creato non pochi e inutili allarmi ad Adelfia.

In realtà l’unico fatto di cronaca, di una certa rilevanza, è l’incidente tra due auto piene di giovani avvenuto in piazza IV Novembre. L’ambulanza è giunta sul posto ma si è limitata a soccorrere una ragazza sul posto, proprio mentre in cielo volava un elicottero e si spargeva la voce di una rapina.