Papa Francesco torna in Puglia e qualcuno se ne approfitta. Purtroppo alcune attività commerciali di Molfetta hanno pensato di sfruttare al massimo l’occasione della visita del Santo Padre e l’inevitabile bagno di folla (attese almeno 40mila persone).

In città è facile imbattersi in “listini” come questo: un caffè con annesso passaggio in bagno alla modica cifra di 5 euro. Un menù non certo per tutte le tasche. Fortunatamente i locali che applicano questi prezzi “speciali” sono una netta minoranza.

1 di 2