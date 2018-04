Cinque auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada statale 16, all’altezza di Mola, in direzione sud. Sette le persone rimaste ferite, trasportate in ospedale da 3 ambulanze del 118. Le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero gravi. Forti disagi alla circolazione in direzione delle località di mare nel lunedì di Pasquetta.

print