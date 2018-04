Guerra dei gabezo a Barivecchia, via libera al “compromesso storico”, niente più obbligo di smontare ogni notte, ma solo in occasione dei grandi eventi, con l’accortezza da parte di commercianti di limitare il più possibili gli ingombri durante le ore di chiusura dell’attività al pubblico. Questo il risultato dell’incontro svolto ieri a palazzo di Città tra il sindaco, l’assessore alle Attività produttive Carla Palone, il soprintendente Luigi La Rocca nonché i vari rappresentati di Municipio I, Avvocatura, ripartizione urbanistica e Polizia Locale.

L’obiettivo già ribadito dalla Palone in Commissione è l’equilibrio tra la tutela del patrimonio storico e architettonico e le esigenze dei commercianti. Sarà quindi istituito un tavolo tecnico che dovrà per prima cosa verificare le occupazioni nelle fasce di rispetto nella zona A e le rispettive modalità di rimovibilità per poi proseguire verso una progettazione unitaria rispetto all’occupazione in piazza Mercantile, piazza Odegitria e piazza Del Gesù. Dal canto suo la Polizia Locale procederà con i controlli sugli elementi di arredo per verificare la loro conformità con quanto autorizzato.