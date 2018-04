Questa mattina a Bitonto, per cause ancora da chiarire, il passaggio a livello di via Ammiraglio Vacca è stato parzialmente distrutto a causa di un incidente.

Pezzi del passaggio a livello hanno occupato le rotaie causando gravi disagi per la circolazione ferroviaria: l’incidente, avvenuto nei pressi della provinciale 231 in direzione Terlizzi, ha causato pesanti ritardi soprattutto per i treni provenienti da nord.

Per diverse ore ore sono molti i cittadini bloccati in treno o in stazione, in attesa dei diretti verso Bari. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrotramviaria che sono riusciti in breve tempo a risolvere il problema riportando la situazione alla normalità.