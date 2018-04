Il cadavere di un 86enne è stato ritrovato questa mattina, pochi minuti dopo mezzogiorno, in un appartamento al piano terra in via Crocifisso, a Bitonto. A quanto risulta l’uomo viveva solo, l’ipotesi è che a causare il decesso sia stato un malore. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti isanitari del 118 di Bitetto, gli agenti del Commissariato di Bitonto e la Polizia Scientifica.

