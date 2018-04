“A volte sembrano solo controlli noiosi, ma da un’attività di routine come questa siamo riusciti a ritrovare un bambino e garantirgli così a un futuro migliore”. Il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo, commenta così, durante la conferenza stampa, l’operazione “Check point” che ha permesso di ritrovare un bambino sottratto da una comunità protetta a maggio scorso e di cui non si aveva più traccia, nonostante le indagini a carico anche della stessa mamma del piccolo.

La vicenda, molto intricata, non si è ancora conclusa, le indagini per chiarire ogni aspetto sono ancora in corso. Tutto è partito da un semplice controllo dei documenti effettuati dagli agenti in piazza Luigi di Savoia, a Bari, controlli dalle conseguenze fortunatamente inaspettate e che hanno portato al ritrovamento di un bambino, ora affidato a una comunità protetta.