Vivicittà, l’ormai consueta manifestazione podistica quest’anno dedicata a Nicola Marzulli, sta mandando letteralmente in tilt il traffico cittadino e mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Si registrano lunghe code in diversi punti della città. Nella giornata di oggi, infatti, erano previsti divieti di circolazione per tutta la durata della manifestazione anche sul Lungomare, in Corso Vittorio Emanuele e in viale Unità d’Italia.

