Tale padre, tale figlio, si diceva una volta. Un modo per semplificare un concetto ancora più banale: si impara dagli esempi degli altri, in primis i genitori. In via Latilla, a Bari, ieri sera è andato in onda nel senso letterale del termine qualcosa di analogo. L’occhio indiscreto è quello della telecamera di sorveglianza di un esercizio commerciale, il palcoscenico, se così si può chiamare, è la saracinesca dello stesso negozio.

Attori inconsapevoli, con tanto di pubblico non pagante al seguito, sono una mamma e il figlio. Passeggiano. Arrivati davanti alla vetrina, il bimbo sfodera una bomboletta spray e inizia a tracciare qualcosa per terra. Evidentemente non soddisfatta del risultato, la madre prende la bomboletta e si mette a spruzzare vernice sulla saracinesca, dopo di che se ne vanno, non prima che il minore dimostri di aver capito come si fa.