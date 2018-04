Non c’è pace per il compianto Nicola Marzulli, comandante della Polizia Locale di Bari scomparso troppo presto, nel giorno di San Valentino. La lapide della sua tomba è stata nuovamente vandalizzata, addirittura per la terza volta, non fossero bastate le prime due ai soliti idioti. Un gesto davvero inqualificabile, attuato da chi forse ritiene di avere un conto in sospeso col generale che tanto ha dato e tanto aveva ancora da dare a questa città. L’auspicio è che l’autore del gesto sia preso il prima possibile.

1 di 2