Ieri sera è stato incendiato uno dei cassonetti della carta di viale Unità d’Italia. L’atto vandalico ha subito allarmato i residenti che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta sul posto, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme. Bari non è nuova a questo tipo di atti vandalici, non è il primo in caso in cui alcuni bidoni dell’Amiu vengono incendiati.

