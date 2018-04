Questa mattina la Polizia Locale, con il supporto di Carabinieri e l’assistenza del Pronto intervento sociale comunale, dopo alcuni esposti inerenti all’occupazione di immobili da parte di cittadini stranieri, ha accertato in via Dante nel quartiere Libertà, la presenza di un appartamento sito al piano terra. L’immobile è composto da un monolocale suddiviso in zona notte e giorno occupato da due donne di nazionalità nigeriana sprovviste di contratto di locazione e documenti di identificazione.

Sempre nello stesso stabile si è accertato la presenza di due cantinole di cui una utilizzata come abitazione da altri tre soggetti, anch’essi di nazionalità nigeriana irregolari sul territorio italiano. Entrambi gli immobili utilizzavano energia elettrica bypassando il contatore Enel disattivato da due anni, motivo per cui tutti gli occupanti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato di corrente elettrica.

La cantina, adibita ad abitazione, è risultata sprovvista di rete fognaria generando all’interno del condominio gravi problemi igienico sanitari. Tutte le persone fermate hanno dichiarato di pagare una somma di denaro corrispondente al canone di locazione, ad un soggetto italiano in fase di identificazione.

Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la legittima presenza sul territorio dei cittadini stranieri ed ulteriori accertamenti sulla proprietà degli immobili.

1 di 6