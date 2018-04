Ieri mattina, un cittadino ha chiesto aiuto alla pattuglia della Polizia Ferroviaria, in servizio nella Stazione di Bari Centrale, raccontando di essere stato rapinato da un gruppo di persone dell’orologio e della collanina mentre si trovava nell’atrio biglietteria delle Ferrovia Appulo Lucane di Bari.

Gli agenti si sono immediatamente messi alla ricerca degli autori, individuandone uno, nei pressi della Stazione Appulo Lucane di Piazza Moro, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. L’uomo barese di 74 anni, era già noto per reati contro il patrimonio.

Nel prosieguo degli accertamenti, gli agenti hanno visualizzato i filmati del sistema di videosorveglianza della stazione, da dove è emerso che un gruppo di tre persone, tra cui anche l’uomo arrestato poco prima, dopo aver accerchiato e, con una scusa, approcciato l’inconsapevole cittadino, lo avevano afferrato per un braccio e, mentre uno lo teneva, l’altro gli toglieva dal polso lo smartwatch, strappandogli anche la collanina che portava al collo.

La refurtiva è stata occultata da uno dei malfattori che, prima dell’arrivo degli agenti, è riuscito a dileguarsi. Il fermato, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 orologi Rolex, di dubbia provenienza, presumibilmente falsi, subito sequestrati. Lo stesso, a conclusione della prima attività investigativa, è stato tratto in arresto per il reato di rapina in concorso con altri, e ristretto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per l’individuazione degli altri complici.