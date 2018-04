La lotta dei Carabinieri allo spaccio di droga continua senza sosta, tre persone sono finite in manette a Bari nella mattinata di ieri. In via Ascianghi, i militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, B.C., trovato in possesso di 11 grammi di eroina e 2 di cocaina, oltre alla somma contante di circa 400,00 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. In via Caduti di via Fani, il 30enne somalo A.H.H., censurato, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un 48enne barese, in cambio di dieci euro.

Otto persone sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per uso di sostanze stupefacenti, perché sorprese con modiche quantità di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 15 grammi tra hashish e marijuana.

In via via Calefati, i Carabinieri hanno fermato D.C.G., 43enne, per violazioni alle prescrizioni della sorveglianza speciale, essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare. Anche lui, come i due pusher, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.