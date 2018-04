Continuano serrati i controlli nel Centro Polifunzionale del San Paolo in Piazza Europa, nei mesi scorsi spesso al centro delle polemiche per la sosta selvaggia e i ripetuti “minchia parking”.

Oggi un altro automobilista indisciplinato è stato colto in fallo da una pattuglia della Polizia Locale che, come spesso accade nelle ultime settimane, era in zona per un posto di blocco. L’uomo è stato colto con le mani nella marmellata.