Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente fra due scooter avvenuto questa sera all’angolo fra via Lioce e via papa Innocenzo XII. Due i feriti, per fortuna in modo non grave.

Un giovane di 17 anni e un altro di 25 anni sono stati trasportati al pronto soccorso della clinica Mater Dei dalle ambulanza del 118 delle postazioni Di Venere e Policlinico.

