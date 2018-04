Ieri notte a Bari la Polizia ha arrestato un pregiudicato barese di 22 anni e ha denunciato in stato di libertà una minorenne di 16 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Squadra Volante hanno notato due persone che, a bordo di un motociclo, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un bar in via Bottalico. Poco dopo, nei pressi dell’esercizio commerciale, i due hanno ceduto ad un giovane un involucro trasparente e, dopo aver ricevuto in cambio una banconota, si sono allontanati repentinamente.

Gli agenti si sono così messi all’inseguimento del motociclo intimandogli l’alt, ma l’autista, per sottrarsi al controllo, ha accelerato; dopo un breve inseguimento, la corsa dei fuggitivi è finita in via Omodeo, quando sono andati a sbattere contro un autoveicolo che impegnava la carreggiata.

Dopo aver prestato i primi soccorsi a tutte le persone coinvolte nell’incidente, gli agenti hanno identificato i due fuggitivi; sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un sacchetto contenente 0,75 gr di sostanza stupefacente e 900 euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre la minore è stata indagata in stato di libertà e riaffidata ai propri genitori.