Aveva appena danneggiato la base di un cassonetto per abiti usati quando è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia locale e denunciato per furto e danneggiamento aggravati. È accaduto in Via Tauro, l’uomo in questione è un rumeno di anni 33 con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Grazie a due cacciaviti aveva creato un foro nella parte inferiore di un cassonetto dedicato alla raccolta degli indumenti usati e ne aveva già sottratto vari capi, senza però accorgersi della presenza di due Agenti, che mentre passavano nella zona, hanno notato il rumeno armeggiare in maniera sospetta sul contenitore.

Alla richiesta di documenti ne è risultato sprovvisto ed è stato condotto presso gli uffici di Polizia Giudiziaria per l’identificazione dove è stato deferito alla Autorità per i reati di furto e danneggiamento aggravati. Gli strumenti utilizzati per il danneggiamento sono stati sequestrati.

1 di 3