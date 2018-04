Il cassonetto incriminato è tornato al suo posto, con i piedi ben piantati per terra in via Guido Dorso. Dopo il nostro pezzo di questa mattina, l’Amiu è tempestivamente intervenuta per scongiurare il pericolo di caduta addosso a qualche malcapitato passante, mettendone seriamente a rischio l’incolumità.

Al bidone della spazzatura, di quelli pesantissimi in metallo, verosimilmente era stato poggiato un “ingombrante” destinato alla discarica, finito a terra quando il contenitore è stato sollevato dai bracci meccanici del compattatore, e su cui poi era stato calato il cassonetto una volta svuotato e lasciato in quella posizione dall’unico operatore, che dal posto di guida gestisce tutta l’operazione. Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma un occhio più attento avrebbe certamente evitato tutta la situazione.

1 di 3