Una folata di vento e si finisce in ospedale. Sembra una barzelletta, ma quando quel soffio d’aria porta in casa la processionaria annidata ad un passo dall’ingresso e ferisce due donne e un bambino di un anno e mezzo, da ridere c’è ben poco.

L’appartamento in questione si trova al San Paolo, in via Liguria 2. Numerose segnalazioni hanno sollecitato un intervento di disinfestazione, ma queste sono cadute nel vuoto a causa del quotidiano rimpallo di responsabilità tra Comune e Demanio. Il primo ritiene che la casa popolare sia di pertinenza dell’ex IACP, gli altri sostengono che dovrebbe essere il Comune ad occuparsi della questione spinosa.

Nel mezzo di questo ping pong burocratico, i nidi sono volati in casa e il tentativo di risolvere il problema con metodi artigianali si è trasformato in un’arma a doppio taglio. Nonna e mamma, armate di scopa e aspirapolvere, hanno sollevato in aria i peduncoli degli insetti, entrando in contatto con gli aghi urticanti. Immediata la corsa al pronto soccorso.

I referti medici e le dosi di cortisone e antistaminico assunte dalle tre vittime dovrebbero far aprire gli occhi a chi spesso preferisce seguire le orme di Pilato e lavarsi le mani. Le vittime stanno decidendo se denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

1 di 5