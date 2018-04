“Questi tre figli di putt*** sono georgiani. Prendono di mira le attività commerciali in cui il personale è costituito da sole donne. Approfittano della situazione per entrare nel negozio tutti e tre insieme e, distraendo il personale, rubano ciò che possono”. Inizia così un durissimo post di denuncia, con foto annessa, che da giorni sta circolando su facebook vorticosamente. Centinaia le condivisioni.

Al netto di quelli xenofobi e violenti dalle più svariate punizioni corporali, il post ha scatenato un mare di commenti, comuni cittadini inferociti, ma tra questi anche molti negozianti e dipendenti di attività commerciali. Viale Salandra, via Putigani, corso Cavour, via Sparano, le segnalazioni si sprecano e spaziano in tutte le zone della città a maggiore concentrazione di negozi.

Moltissimi, in qualche modo, ci hanno avuto a che fare, non tutti per fortuna hanno subito un furto: “Di recente hanno rapinato e aggredito con una cazzottiera un tabaccaio. Questa foto – prosegue il post – è stata scattata fuori all’ottica di mia madre, in Via Putignani angolo Corso Cavour. Il negozio era già chiuso e il figlio di putt*** del centro, con il telefono in mano, cerca di illuminare l’interno. Gli stessi, giorni fa, approfittando della situazione che ho descritto sopra hanno rubato a mia madre 3 occhiali da sole”.

“Continuano a passare davanti all’attività tutti i giorni, senza paura e senza che nessuno gli dice niente. È evidente, come da foto, che non sono soddisfatti del primo furto messo a segno e che stanno pianificando altro. Che facciamo? Ci facciamo giustizia da soli – si conclude il post – o prendete un poliziotto di quartiere e lo mettete operativo in quella zona? Condividete, Grazie”

