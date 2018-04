Periodo nero per i pedoni a Bari. Ieri sera si è verificato l’ennesimo incidente, precisamente in piazza Garibaldi: non sono ancora chiare dinamica e responsabilità, ma secondo una prima ricostruzione pare che l’auto abbia investito una donna mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte: sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso e un equipaggio del 118 che ha soccorso e trasportato la signora in ospedale. Per la donna un taglio alla testa ma per fortuna nulla di grave.

