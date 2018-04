Ha sfrecciato sul marciapiede col suo scooter, targa coperta e un fazzoletto a celare il volto, e ha strappato via la borsa ad una coppia di anziani per poi scappare. È successo nel giorno di Pasquetta a Bari, intorno alle 13.20, ad angolo fra via Cognetti angolo de Nicolò.

A denunciare l’accaduto è stato un commerciante della zona umbertina: le telecamere della sua attività hanno immortalato il tutto e l’uomo ha così deciso di pubblicare su Facebook alcune immagini per dare un supporto alle forze dell’ordine: “Mi auguro che queste immagini possano essere di aiuto”.

Avendo avuto l’accortezza di nascondere non solo il volto ma anche la targa, sicuramente il malintenzionato sapeva come muoversi ed era a conoscenza anche della presenza delle telecamere di video sorveglianza in zona.

