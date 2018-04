Librerie, tavoli, mobiletti e armadi. I luridi non smettono mai di dedicarsi al loro hobby, soprattutto nel week end. Le ore di riposo dal lavoro consentono di applicarsi a pieno al loro passatempo preferito: abbandonare ingombranti in mezzo alla strada.

Questa volta siamo in corso Italia e non in periferia. Una delle vie tanto discusse del centro città, usata, dal lato della sopraelevata, come alcova da tossicodipendenti, senzatetto e immigrati. Speriamo che l’intervento dell’Amiu sia servito a qualcosa, ma allo stesso tempo c’è da lavorare sul senso civico dei residenti che dovrebbero smetterla di imbrattare la città.