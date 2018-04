Gli agenti della Polizia Locale fermano una Smart per alcuni controlli in piazza Luigi di Savoia, a Bari. Apparentemente routine. A bordo ci sono una donna, 53enne di origine napoletana con precedenti per droga, un incensurato 47enne di Palo del Colle, e un bambino di 3 anni, a detta dei due il figlio della donna.

La coppia non è in grado di mostrare alcun documento del piccolo e fornisce generalità del piccolo che non convincono gli agenti. Dalle verifiche, emerge che a carico della donna pende un’indagine per sottrazione di minore da una comunità protetta di Molfetta a maggio del 2017.

La donna nel corso dei mesi viene fermata più volte per i controlli, sempre in compagnia del minore. Le verifiche incrociate a carico della 53enne convincono gli inquirenti che, data l’età, quel bambino non può essere suo figlio, da qui l’avvio delle indagini con tanto di pedinamenti e appostamenti.

Le successive intercettazioni telefoniche consentono quindi di stabilire che il piccolo in questione è proprio quello sequestrato. Scatta così la perquisizione a casa della donna, gli agenti trovano una serie di elementi, tra cui dei giocattoli, che attestano la presenza del minore in quella casa fino a pochi istanti prima.

Il bimbo da Bari viene portato a Napoli, dov’è resta nascosto alcuni giorni prima di tornare a Bisceglie, dov’è infine stato rintracciato dalla Polizia Locale di Bari e dai Carabinieri della locale stazione il 6 febbraio. Anche la persona che era insieme al minore al momento del fermo è stata arrestata. Oggi il bambino si trova in una struttura socio-assistenziale.

Dopo due mesi l’uomo e la donna sono finiti in carcere, a Bari e Trani. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip Giulia Romanazzi, su richiesta del sostituto procuratore Grazia Errede. Altre persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. Sono tutti di nazionalità italiana.

Le indagini su tutta la vicenda non sono ancora concluse, gli investigatori stanno cercando di ricostruire il ruolo e le persone coinvolte, inclusa la madre del minore, nonché le modalità con cui il bimbo è stato portato via dalla struttura di Molfetta.