“Qualsiasi tipo di violenza deve essere condannata”. L’assessore Paola Romano ha deciso di denunciare l’autore del commento infelice sul post del consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

“La rete purtroppo è incontrollabile – commenta Carrieri -. Il mio post era riferito alla richiesta di dimissioni dell’assessore che, secondo me, è inadeguata per il suo ruolo. Ma l’utente, che ha deciso di scrivere quella frase ingiuriosa, si è spinto oltre. Sono molto dispiaciuto del fatto che il mio post abbia causato tutto questo”.

“Ho deciso di denunciare l’autore del commento – afferma la Romano -. Sono molto contenta che molti, non solo politici ma anche persone comuni, abbiano espresso la loro solidarietà non solo nei miei confronti, ma per stigmatizzare la violenza”.

“I leoni da testiera si nascondono e colpiscono chiunque purtroppo – conclude l’Assessore -, non solo persone conosciute ma anche i tanti ragazzi che sono bullizzati tramite i social network. Il fatto che venga in un mondo virtuale non deve dare meno valore alla violenza”.