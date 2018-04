Da qualche tempo l’incrocio fra via Caduti strage di Bologna e corso Alcide de Gasperi da più di qualche grattacapo a automobilisti e pedoni costretti a fare i conti con due “grossi problemi.

Il primo riguarda il marciapiede ad angolo fra le due strade: completamente distrutto e non dotato di scivolo per i disabili. Un vero problema per disabili e passeggini, un grande pericolo per bambini e anziani che potrebbero cadere e farsi parecchio male.

Il secondo problema è invece l’imponente pino che si erge proprio a centro carreggiata adiacente all’incrocio. Un vero e proprio “colosso” ma che procura parecchio fastidio agli automobilisti che da via caduti strage di bologna devono dirigersi verso Carbonara o verso il centro.