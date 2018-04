In seguito alle verifiche e con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel, i Carabinieri hanno denunciato per furto di energia elettrica quattro persone, tutte residenti in altrettanti appartamenti dello stesso condominio di via Crisanzio, a Bari. Mediante appositi by-pass, i quattro si erano infatti allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica, asportando corrente quantificata in circa 650 euro.

