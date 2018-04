Per cause in via di accertamento, verso le 14:30 di oggi un incidente si è verificato sulla ss100 in direzione sud, nei pressi dell’Ikea. Nella carambola sono rimaste coinvolte due auto, fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per le persone a bordo dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, nell’impatto alcuni blocchi in cemento del new jersey di separazione delle due carreggiate si sono spostati dalla loro sede. Gli agenti della Polizia Stradale sono impegnati a gestire la viabilità, fortemente compromessa di riflesso anche sulla ss16.

