Un grosso incendio è divampato nei locali sotterranei di un palazzo in via Giacomo Tauri numero 1, nel quartiere Poggiofranco. Fiamme e fumo hanno invaso parte dell’immobile e un inquilino sarebbe rimasto gravemente ustionato.

L’area è stata transennata: sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, anche un equipaggio del 118 sta soccorrendo l’uomo in attesa del trasporto in ospedale. Il palazzo è stato sgomberato per sicurezza e la gente è in strada.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è stati causato da una bottiglia di diluente che ha preso fuoco ed è esplosa in un box. Oltre all’uomo ustionato, che è stato trasportato al Policlinico, sono state soccorse almeno 10 persone intossicate per l’inalazione del fumo.

1 di 6