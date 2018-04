La Corte di Assise di Bari ha condannato David Lomsadze, cittadino georgiano 55enne, ad 8 anni di carcere. Il 21 luglio 2005, l’uomo aveva ucciso con un pugno un connazionale in seguito ad un litigio in piazza Umberto. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Vignola, era tornato subito in Georgia, dove ha lavorato come tassista senza aver mai scontato la pena.

La vittima, il 41enne Valerian Eremeishvili, era intervenuta in difesa di alcune donne di nazionalità georgiana, che il 55enne “stava offendendo nel vano tentativo – secondo quanto scritto nei verbali – di sapere dove prestasse servizio la ex coniuge, per colpirla”.

Il gruppo di connazionali era riunito in piazza per festeggiare un compleanno, ma la festa si è conclusa in una pozza di sangue. Il pugno sferrato in pieno viso alla vittima è risultato fatale per l’uomo che cadendo rovinosamente a terra ha battuto la testa. Entrato in coma, è morto dopo quattro giorni nel Policlinico di Bari per ematoma cerebrale.

Inizialmente i testimoni presenti avevano dichiarato che il 41enne fosse caduto accidentalmente perché ubriaco ma, alcuni giorni dopo, l’ex moglie dell’aggressore che conosceva i fatti, ha raccontato l’esatta dinamica dell’aggressione.