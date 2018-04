Momenti di panico pochi minuti prima delle 16 in via Roberto da Bari, nel pieno centro del Capolugo. Forse per un inconveniente a un elettrodomestico, ipotesi ancora da confermare, un incendio si è improvvisamente sviluppato nell’attico di uno stabile nei pressi dell’Hotel Central. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato i primi rilievi per determinare le cause del rogo. Per fortuna in casa non c’era nessuno, così come non risultano persone intossicate tra i vicini.

