Ha fatto irruzione in banca ma invece di minacciare i dipendenti ha preso di mira un coetaneo che aveva appena ritirato la pensione. È successo intorno alle 11 di oggi nella filiale della Banca Popolare di Bari in via Calefati, quartiere Libertà.

Il 52enne è entrato nell’istituto di credito armato di coltello e l’ha puntata verso un altro anziano facendosi consegnare la pensione appena ritirata per poi darsi alla fuga.

Sul posto alcune pattuglie della Polizia che si sono messe subito alla caccia dell’anziano rapinatore e lo hanno arrestato dopo un breve inseguimento tra via Manzoni e piazza Garibaldi: l’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, aveva con se 5mila euro in contanti.