Brutta sorpresa di Pasqua a Barivecchia: nella notte appena passata, infatti, è stata completamente distrutta una delle panchine in marmo di piazza Mercantile vicino alla Colonna Infame. A quanto pare a provocare il danno è stata una manovra azzardata di un’automobile.

“Lo so so che bisognerebbe chiudere un occhio e perdonare, soprattutto in giornate come questa – ha commentato ironico il sindaco Antonio Decaro – Ma io non riesco a perdonare quelle persone che odiano tanto la nostra città. Dovrei, ma è difficile perdonare certi imbecilli. Quindi spero almeno che oggi gli si bruci la lasagna o la scarcella con l’uovo”