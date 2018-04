Dal 21 al 28 aprile torna a Bari il Bif&st – Bari International Film Festival, nella nuova edizione 2018. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la Polizia Locale ha predisposto le seguenti limitazioni alla circolazione:

1. Dalle ore 5 del 17 aprile alle ore 24 del 29 aprile 2018, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sulle seguenti vie:

a. largo Chiurlia, ex tratto riservato al 118.

b. molo San Nicola, ambo i lati, per un tratto di 20,00 metri individuato in prossimità del Barion.

2. Dalle ore 05.00 del 20 aprile alle ore 01.00 del 29 aprile 2018, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “ divieto di sosta – zona rimozione ” sulle seguenti vie:

a. corso Italia, lato numerazione dispari, tratto compreso tra i civici 15/F e 19;

b. corso Italia, lato numerazione pari, tratto compreso tra i civici 18 e 26;

3. Dalle ore 05.00 del 21 aprile alle ore 01.00 del 29 aprile 2018 e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “ divieto di sosta – zona rimozione ” sulle seguenti vie:

a. via Lombardi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra i civici 11 e 13;

b. corso Cavour, carreggiata avente senso di marcia da via Imbriani verso piazzale IV Novembre, lato numeri civici pari, tratto compreso tra i civici 34/A e 28;

c. via Giandomenico Petroni, lato numeri civici dispari, tratto compreso tra i civici 53 e 57.

4. Dal 21 al 28 aprile, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “ divieto di sosta – zona rimozione ” su via Nicolai, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso dal fronte civico 47 al fronte civico 63.

5. Dalle ore 05.00 del 20 aprile alle ore 01.00 del 29 aprile 2018 e comunque sino al termine delle esigenze, in deroga al vigente “ divieto di transito ”, è consentita la sosta dei veicoli dell’organizzazione sul piazzale Ave e Candida Stella.

6. Dal 21 al 28 aprile 2018:

a. dalle ore 08.30 alle ore 00,30 del giorno successivo, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “ divieto di transito ” sulla via A. Sordi;

b. dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e dalle ore 23.00 alle ore 00.30 del giorno successivo, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “ divieto di transito ” su corso Cavour, carreggiata avente senso di marcia da via Cognetti verso piazzale IV Novembre, tratto compreso tra via Cognetti e via A. Sordi.

7. Dalle ore 05.00 del 21 aprile alle ore 01.00 del 29 aprile 2018 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è consentita la sosta di un veicolo dell’organizzazione richiedente su piazza A. Moro, antistante l’ingresso della stazione ferroviaria.