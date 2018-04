Ieri pomeriggio a Bari la Polizia di Stato ha arrestato Gianluca Di Tanno, pregiudicato barese di 31 anni, già sottoposto alla misura del DASPO, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

I poliziotti della Squadra Volante hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto in via Mantova, e hanno così deciso di sottoporlo a controllo. Visto l’arrivo degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga e ha tentato di sbarazzarsi di 11 “stecchette” di hashish, lanciandole sotto alcune auto in sosta, prontamente recuperate dai poliziotti.

Fermato in via Sicilia, l’uomo ha attirato l’attenzione di alcune persone presenti nel circolo ricreativo “Bulldog Bari”, gruppo ultras che sostiene la squadra di calcio. Alcuni di loro hanno tentato di ostacolare l’attività dei poliziotti, frapponendosi tra gli agenti e l’arrestato con il pretesto di voler riportare alla calma il 31enne.

Durante queste fasi concitate, Di Tanno ha rivolto minacce di morte i poliziotti. Poco prima dell’arrivo di una seconda volante inviata in ausilio, le persone intervenute a sostegno dell’arrestato hanno frettolosamente chiuso il circolo e si sono dileguate.

Nonostante un secondo tentativo di fuga, Di Tanno è stato fermato e arrestato; sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 15 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sequestratogli anche un telefono cellulare. Sono attualmente in corso indagini per risalire all’identità delle persone coinvolte, al fine di adottare nei loro confronti i provvedimenti del caso. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.