Appena una settimana fa, il 20 aprile per l’esattezza, Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo metropolitano della diocesi di Bari-Bitonto, si è incontrato con Papa Francesco in occasione della visita papale a Molfetta. Oggi Monsignor Cacucci compie 75 anni, a lui vogliamo rivolgere i nostri auguri con una fotografia che lo ritrae insieme al pontefice scattata proprio durante la recente venuta di Bergoglio in Puglia.

Delegato Pontificio per la Basilica di San Nicola in Bari, Cacucci è nato a Bari il 26 aprile 1943; ordinato sacerdote il 29 giugno 1966. Laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana ed in Scienze Politiche all’Università di Bari, è stato eletto alla Chiesa titolare di Castel Mediano e nominato ausiliare di Bari-Bitonto il 16 aprile 1987. Ordinato vescovo il 13 giugno 1987. Promosso alla sede arcivescovile di Otranto l’8 aprile 1993; trasferito a Bari-Bitonto il 3 luglio 1999, ha fatto il suo ingresso l’8 settembre 1999. Il 29 giugno 2000, nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, ha ricevuto il Pallio di Metropolita dal Santo Padre Giovanni Paolo II.De