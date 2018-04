La Polizia Locale ha tratto in arresto un giovane di 28 anni per aver rubato un auto parcheggiata tra via Caldarola e via Petrolini.

Il giovane pregiudicato, residente nel quartiere Japigia, oltre ad essere messo in manette per furto, è stato anche denunciato perché in possesso di arnesi per lo scasso. Il 28enne sarà giudicato dall’Autorità Giudiziaria con rito direttissimo.

Il veicolo, recuperato dagli agenti della Polizia Locale al momento dell’arresto, sarà restituito al legittimo proprietario.